Regionali, Oliverio indifferente ai diktat del PD: il 26 ottobre forum sul programma da proporre agli elettori

La coalizione del centrosinistra, senza il partito Democratico, ha compiuto un ulteriore passo avanti verso le prossime elezioni regionali con la decisione di promuovere per il 26 ottobre un forum sui temi programmatici per il governo della Regione.

Nel corso di una riunione, promossa dal coordinatore della coalizione Luigi Incarnato, alla presenza del presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, è stato discusso lo schema di un progetto di programma, articolato in due parti: la prima relativa alla collocazione della Calabria in Italia e in Europa, alla luce delle esperienze svolte in questi anni, anche in rapporto alle politiche del Governo nazionale; la seconda sui temi specifici relativi allo sviluppo della Calabria, articolati in sette aree tematiche. Nei prossimi giorni saranno insediati sette tavoli tematici aperti ai contribuiti delle Università, delle professioni, delle forze sociali, dei giovani e delle donne. “L’iniziativa del 26 ottobre – è sottolineato in una nota – è aperta a tutti, anche a coloro che non hanno ritenuto di di partecipare nella prima fase della costruzione del progetto politico per un nuovo governo della Regione Calabria”.