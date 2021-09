Regionali, Luigi Tassone conclude la campagna elettorale a Serra San Bruno

Al termine del tour che lo ha visto presente in tantissimi centri della parte centrale della Calabria, il consigliere regionale Luigi Tassone concluderà la sua campagna elettorale domani a Serra San Bruno, in piazza Azaria Tedeschi, dove, a partire dalle 18, avrà luogo una pubblica manifestazione nella quale saranno sviluppate le proposte politiche per il rilancio della Calabria e le idee per il superamento delle criticità che attanagliano la nostra regione. L’iniziativa sarà caratterizzata dalla partecipazione del componente della Segreteria nazionale del Partito Democratico Nicola Oddati, che formulerà le sue riflessioni conclusive.