Regionali. L’impulso di Anghelone: “La presenza di Brugnaro avvia la campagna elettorale di Coraggio Italia in Calabria”

“La presenza nella provincia di Reggio Calabria del Presidente di Coraggio Italia Luigi Brugnaro rappresenta l’avvio della campagna elettorale del partito in Calabria. Inizia un importante percorso politico che, sicuramente, vedrà Coraggio Italia protagonista in Calabria, grazie al lavoro sul territorio fatto in questi mesi e che ci ha visto sempre in prima linea vicino alla gente e nella promozione di iniziative costruttive. Coraggio Italia si arricchisce ogni giorno di nuove e rilevanti adesioni politiche ma anche di cittadini che hanno voglia di riscattare il proprio territorio”. E’ quanto afferma Saverio Anghelone, Coordinatore provinciale di Cambiamo con Toti per Reggio Calabria che sarà al fianco del sindaco di Venezia durante la visita di questi giorni.

“Brugnaro -sottolinea Anghelone – che, assieme a Giovanni Toti, ha dato vita a questa nuova creatura politica, movimento che ha raccolto sin da subito consensi, si presenterà alle elezioni regionali del prossimo autunno al fianco di Roberto Occhiuto per conquistare un ruolo fondamentale all’interno del Consiglio Regionale, con l’obiettivo di offrire il proprio contributo alle politiche regionali calabresi”.

“In Calabria – continua – serve una politica che operi sulla base di grandi principi, pensando al bene comune a lungo termine ed in grado di avviare processi i cui frutti saranno raccolti dalle future generazioni. Queste ultime, rappresentano il futuro della nostra regione e anche dell’Italia. La lungimiranza per la crescita del territorio consiste nel riuscire a cogliere le esigenze ed a convertirle in innovazione. Le opportunità offerte dal PNRR devono concretizzarsi a livello progettuale e di realizzazione”.

“Se cresce la Calabria cresce l’Italia” è il motto – conclude Anghelone – che il sindaco Brugnaro ha pronunciato in diverse occasioni durante questa visita in Calabria e che rappresenta il ruolo che l’imprenditore immagina per la Calabria. Una regione la cui crescita potrà essere di impulso per tutta la nazione. Basti pensare al turismo della costa calabrese che costituisce un patrimonio unico, non valorizzato adeguatamente, il cui valore è incalcolabile”.

La visita del Sindaco Brugnaro si concluderà con un grande evento previsto martedi 24 agosto alle ore 21:00 sul Lungomare di Reggio Calabria nelle adiacenze di Piazza Indipendenza, con ospite DJ MATRIX che con la sua energia e le sue note arricchirà la serata.