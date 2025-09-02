Regionali, la Lega annuncia tre candidature di rilievo

La Lega Calabria annuncia la candidatura di Maria Limardo, già sindaco di Vibo Valentia, alle prossime elezioni regionali in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Avvocato e prima donna a guidare Vibo Valentia (2019–2024), Limardo sarà inserita nella lista della circoscrizione Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia. Oggi la candidata è stata ricevuta a Roma dal vicepremier e Segretario federale della Lega Matteo Salvini, che ha espresso pieno sostegno alla sua candidatura.

Forte del grande consenso ottenuto nelle recenti competizioni lametine, anche Gianpaolo Bevilacqua si candida alle Regionali del 5 e 6 ottobre con la Lega. L’ufficializzazione dopo un incontro a Roma con Salvini, con cui ha condiviso proposte e idee da portare avanti sul territorio.

Il terzo annuncio riguarda, infine, Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero, ex consigliere regionale e leader di Italia del Meridione, anche lui candidato con i leghisti a sostegno del presidente Roberto Occhiuto. La decisione consolida l’alleanza tra Lega e Italia del Meridione. Come gli altri due colleghi, Greco è stato ricevuto dal Segretario Salvini, con cui ha avuto un confronto sui temi chiave per il futuro del territorio.