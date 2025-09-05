Regionali, la fiamma si è spenta definitivamente: in Calabria Fratelli d’Italia rifugio di riciclati e disperati

Le Regionali del 5 e 6 ottobre avrebbero potuto segnare un banco di prova attendibile per Fratelli d’Italia in Calabria. Invece offrono l’ennesimo, ripetuto, spettacolo da baraccone: liste deboli, sciatte, senza radici né identità, cucite soltanto per blindare qualche fedelissimo da riconfermare. Una miseria politica che non ha nemmeno idea di come intercettare il consenso della società civile.

Grottesco il colpo di teatro, o meglio la farsa che ha condotto all’arruolamento di Dalila Nesci. Ex pasionaria grillina, che predicava purezza e rivoluzione dall’alto del pulpito pentastellato, poi arrampicata sulle scale del Governo Draghi, oggi si rifugia sotto la fiamma meloniana rintanandosi nella circoscrizione centro: il manifesto di un partito che non seleziona nulla, ma raccatta chiunque abbia bisogno di un taxi verso la sopravvivenza politica.

Non è certo definibile come un accidentale incidente di percorso: già negli anni scorsi Fratelli d’Italia aveva aperto le porte a transfughi di sinistra, a opportunisti privi di qualsiasi passione ideale, pronti a sbandierare la fiamma come ieri fingevano di sbandierare altre bandierine. Oggi il copione si ripete, con la stessa disarmante mediocrità: nessun volto autorevole, nessuna intelligenza capace di dare spessore, solo comparse in cerca di un posticino ottimamente remunerato.

Si riempie la bocca con parole come identità, valori, radici. Ma in Calabria FdI è solo un caravanserraglio: un rifugio per reduci, un dormitorio di opportunisti, una compagnia di giro che cambia casacca con la stessa facilità con cui cambia padrone. Altro che patriottismo: questo è trasformismo da bancarella, esibito come se fosse virtù.

La verità è brutale: Fratelli d’Italia in Calabria non costruisce futuro, ma svende presente. Non rappresenta il riscatto del Sud, ne perpetua la marginalità. La fiamma che dovrebbe illuminare brucia soltanto la credibilità. La linea è chiara: dentro opportunisti con la schiena piegata alla circostanza, premiati solo perché funzionali al momento elettorale, fuori qualsiasi idea di radicarsi nel tessuto sano della società civile. Il simbolo della fiamma ha finito così per illuminare soltanto il vuoto: un vuoto di idee, di coraggio, di cultura politica.