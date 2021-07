Regionali, la coalizione di de Magistris chiede ad Amalia Bruni di non candidarsi a presidente: “Sostenga noi, gli unici in grado di garantire diritti e servizi”

demA, de Magistris Presidente, Equità Territoriale, Un’altra Calabria è possibile, Calabria resistente e solidale, Primavera della Calabria hanno chiesto “ad Amalia Bruni, indicata dal PD e dal M5S, di non candidarsi a presidente e sostenere invece la nostra coalizione civica e popolare che da mesi è impegnata per costruire un’alternativa politica che metta insieme rottura del sistema e capacità di governo”..

“Proprio per la stima professionale che riponiamo nella dottoressa Bruni, per la sua attività di ricerca scientifica, riteniamo – è il pensiero che le rivolgono i vari tasselli dell’alleanza a sostegno della corsa di Luigi de Magistris alla carica di presidente della Regione Calabria – che lei non possa prestarsi ad un’operazione di maquillage politico ad opera di partiti che sia a livello nazionale e soprattutto per il PD a livello regionale hanno contribuito allo smantellamento della sanità pubblica. La nostra è l’unica coalizione in grado di garantire diritti e servizi, al posto di privilegi e concessioni, perché composta da persone oneste, libere, autonome, competenti e coraggiose. Se il nostro appello dovesse cadere nel vuoto vuol dire che prevarranno i burattinai di questa operazione che hanno l’intento politicamente maldestro di contribuire a rafforzare la candidatura del candidato di centro destra Roberto Occhiuto. Il sistema che si unisce contro de Magistris. La nostra chiarezza e forza è quella di rivolgerci al popolo calabrese che saprà distinguere, come in un referendum, il voto al sistema di potere trasversale e clientelare, che blocca la Calabria e mira a perpetuarsi, anche con l’inganno di facce presentabili, e il voto per la liberazione della Calabria”.