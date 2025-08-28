Regionali in Calabria: il PD e la religione usata solo per strappare voti

Il Partito Democratico non è nuovo a certe conversioni improvvise: la religiosità, per loro, è una calamita elettorale da attaccare e staccare a piacimento. Un santino da taschino, buono da sfilare solo quando serve coprire i vuoti politici e mascherare la mancanza di idee. Per onestà, va detto: non è un vizio esclusivo del PD. Altre forze politiche, da destra a sinistra, hanno spesso trattato la Chiesa come un distributore automatico di consenso. Ma il caso calabrese, nello specifico, resta un esempio da manuale.

In vista delle Regionali, il PD calabrese ha deciso che la Chiesa non è più il bersaglio delle solite reprimende laiciste, ma un comodo megafono da brandire quando i temi consentono di fare passerella elettorale.

Per anni abbiamo assistito, a tutti i livelli territoriali, alle prediche progressiste del PD e del centrosinistra contro i “privilegi ecclesiastici”, ai sermoni infuocati sulla laicità dello Stato, agli attacchi frontali contro vescovi e parrocchie colpevoli di difendere principi e valori non allineati al pensiero unico. Ma improvvisamente, davanti a un documento sulle aree interne, ecco che la navata può diventare tribuna politica, la lettera pastorale trasformarsi in volantino di sezione. Una manovra di opportunismo puro, tanto rapida quanto puerile.

La nota firmata da Irto e Mancuso è un capolavoro di ipocrisia. La Chiesa “avanza proposte”, e il PD si affretta a dire che, guarda caso, corrispondono “perfettamente” a una loro legge depositata a luglio. Un segno del destino! Peccato che questa improvvisa armonia non valga mai quando si parla di scuola, di famiglia, di bioetica: lì la Chiesa diventa retrograda, medievale, da zittire. Ma quando invece si può appendere un fiocco elettorale a un documento sulle aree interne, allora ben venga la comunione mistica col Partito Democratico.

Altro che “attenzione profonda”: qui siamo davanti alla più insulsa delle strumentalizzazioni. Una religiosità a intermittenza, un rosario tirato fuori solo in campagna elettorale. E intanto la montagna, le aree interne e i paesi abbandonati restano quello che sono sempre stati: fondali di passerelle e slogan. La differenza, oggi, è che la sinistra, incapace di produrre idee originali, si limita a fare l’eco al primo comunicato utile, trasformando la Chiesa in comparsa involontaria del proprio teatrino.

Se davvero il PD credesse a ciò che scrive, non avrebbe bisogno di correre a ringraziare i vescovi a due mesi dalle urne. Ma, come sempre, il catechismo democratico non prevede fedeltà: solo opportunismo.