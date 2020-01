Regionali, il verdetto della Commissione parlamentare antimafia: due candidati sono “impresentabili”

Due candidati al Consiglio regionale della Calabria sono stati bocciati dalla Commissione parlamentare antimafia.

Si tratta di Giuseppe Raffa e Domenico Tallini, entrambi di Forza Italia, e presenti rispettivamente nella Circoscrizione Sud e Centro. Gli accertamenti dell’organismo parlamentare, come illustrato dal presidente Nicola Morra, prevede tre differenti step: il primo riguarda l’acquisizione delle liste, il secondo la trasmissione delle stesse alla Procura nazionale antimafia che effettua un esame iniziale dopo il quale i componenti della Commissione si documentano in merito a tutte le vicende giudiziarie riguardanti i candidati. Potrebbero, inoltre, sussistere “condizioni di ostatività alla candidatura” di una terza persona, in seguito “ad una posizione procedimentale la cui definizione è attesa per oggi. Proprio nella giornata odierna di celebrerà l’udienza in rito abbreviato che dovrebbe condurre ad una pronuncia definitoria della responsabilità penale di un reato di abuso d’ufficio e di falso aggravati all’articolo 7 del decreto legge 152 del 1991”. Le generalità saranno rese note soltanto se l’udienza fosse rinviata o il soggetto dovesse essere condannato.