Regionali, il sindaco Caminiti analizza il voto a Villa San Giovanni: “A Caterina Trecroci un consenso che mai nessuno aveva ricevuto prima”

“Il risultato delle urne a Villa San Giovanni – nell’analisi di Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni – ci consegna un’affermazione importante per la candidata del gruppo consiliare “Città in Movimento” Caterina Trecroci, con oltre 1000 preferenze di cui 981 voti validi. Un’affermazione innanzitutto della persona, che ha saputo trasferire al ruolo di presidente del Consiglio (che ricopre dal giugno 2022) correttezza e senso di appartenenza alla comunità villese.



Ma un risultato che premia anche l’impegno di questo Gruppo consiliare: abbiamo scelto di stare dalla parte dei valori che danno dignità all’essere umano quali la pace, la solidarietà, l’equità, la giustizia sociale. Abbiamo portato in questa campagna elettorale il tema Ponte con la nostra impostazione che la città ha compreso benissimo: tutela del territorio e tutela dei diritti dei villesi”.

“La nostra – rivendica la Prima Cittadina – non è stata una campagna elettorale improntata come un voto su quest’Amministrazione: tanto abbiamo fatto, ma sappiamo che tanto, anzi tantissimo, c’è ancora da fare.

Il dato politico è netto: gli elettori hanno attribuito a Caterina Trecroci un consenso che mai nessuno aveva ricevuto prima nelle competizioni regionali in città, peraltro prima assoluta come numero di voti. La nostra presidente ha trainato a Villa San Giovanni la coalizione a sostegno di Pasquale Tridico, dimostrando che quel civismo inclusivo, di cui speriamo di poter essere sempre buon esempio, è ciò che chiede la nostra comunità. Una campagna elettorale condotta tra la gente, così come nel 2022 quando siamo stati scelti per amministrare la nostra città. Ora come allora, sentiamo forte il senso di responsabilità di una comunità che ci affida visione e speranza.

Caterina Trecroci ha il grande merito di aver fatto brillare Villa San Giovanni nel panorama politico regionale, ottenendo l’ambito posto di prima dei votati nella lista Tridico presidente.

Usciamo incoraggiati dal risultato elettorale e ancor più motivati nell’azione amministrativa quotidiana, che ci spinge a mettere al centro del nostro operato i valori e le persone.

Da qui si riparte per parlare di futuro e di cambiamento, per proporre programmi e progetti, mai contro qualcuno ma sempre per i nostri territori”.