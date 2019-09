Regionali, il PD dichiara guerra a Oliverio: il Commissario regionale contro le Primarie

“Mario Oliveiro dovrebbe fissare la data delle elezioni regionali ed essere parte attiva del percorso di rinnovamento che il Partito Democratico ha deciso di avviare in Calabria”.

Così il Commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano che chiosa: “Siamo di fronte all’ennesima forzatura del presidente uscente, che rischia di far pagare ai calabresi la sua ostinazione. Si stima, infatti, che in caso di svolgimento le Primarie istituzionali costeranno oltre un milione di euro. Ribadisco che per noi non ci sono le condizioni per il ricorso alle Primarie. Serve lealtà e responsabilità e non una conta che rischia soltanto di aumentare le spaccature esistenti all’interno del partito”.