Regionali: i NOMI della lista Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Sud

Presentata, a sostegno della coalizione guidata da Pasquale Tridico, la lista AVS – Alleanza Verdi e Sinistra anche nella Circoscrizione SUD (la provincia di Reggio Calabria).

E’ una lista di donne e uomini desiderosi di offrire il loro contributo per coniugare qualità umana e politica, copertura dei territori, radicamento elettorale. E’ una lista di sinistra, ambientalista.

Sono presenti Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed europarlamentare AVS; Donatella Di Cesare, filosofa romana ma con radici fortemente calabresi; Demetrio Delfino, Segretario provinciale di Sinistra Italiana, ex assessore e ed ex presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria; Patrizia Gambardella, storica femminista ed ex amministratrice reggina, oggi presidente della Sezione ANPI “Nilde Iotti”; Salvatore Fuda, sindaco per 10 anni e attuale vicesindaco di Gioiosa Ionica, consigliere metropolitano con deleghe all’Ambiente e alla Protezione Civile; Sonia Patti, psicologa e psicoterapeuta impegnata a Locri e Roma, attivista sociale ed esperta di programmazione europea; Michele Tripodi, sindaco comunista di Polistena, ex assessore e consigliere provinciale, saggista politico.

