Regionali: i NOMI dei 72 candidati di Forza Italia, Occhiuto Presidente e Forza Azzurri

“Forza Italia Calabria presenta con orgoglio le proprie liste per le elezioni regionali del 5-6 ottobre, a supporto di Roberto Occhiuto Presidente. Sono tre, frutto di un attento lavoro di ascolto, confronto e condivisione con i territori. Con Roberto e gli altri dirigenti abbiamo inteso ampliare e rafforzare una squadra già rodata, ben radicata in tutta la regione, competente ed equamente rappresentativa di ciascuna area di Calabria e, soprattutto, pronta a raccogliere di nuovo le sfide che attendono la nostra amata terra, dando continuità progettuale e programmatica agli importanti obiettivi raggiunti ed a quelli che intendiamo raggiungere”.

Ad affermarlo è il Segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, presentando ufficialmente i nomi che comporranno le diverse liste riconducibili al partito “azzurro”, che andranno a supportare la (ri)candidatura di Roberto Occhiuto a presidente della Regione Calabria. Si tratta di 72 candidati, suddivisi in 3 liste. Conferme per i consiglieri regionali uscenti, molti dei quali posti come capolista: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Antonello Talerico, Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta, Pierluigi Caputo, Michele Comito, Giacomo Crinò ed anche il già pentastellato Francesco Afflitto. Tra le nuove proposte, i due presidenti di provincia Sergio Ferrari e Rosaria Succurro (rispettivamente di Crotone e Cosenza) e Gabriella Castelletti, madre della giovane di Seminara stuprata da ragazzi imparentati con famiglie di ‘ndrangheta e poi isolata dai suoi concittadini.

“Queste liste coniugano l’esperienza dei consiglieri uscenti e di amministratori che hanno già dimostrato il loro valore, con l’entusiasmo e le capacità di nuove figure, pronte a mettersi al servizio della comunità. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini una proposta politica completa, seria, solida, appassionata, concreta, in grado di unire esperienza e innovazione, che guardi con stabile fiducia al futuro, ripartendo dal patrimonio politico già costruito in questi ultimi 4 anni. Il nostro – conclude Cannizzaro – è l’unico progetto credibile.”

Forza Italia Calabria, dunque, si presenta così al voto:

Lista FORZA ITALIA – OCCHIUTO PRESIDENTE

Circoscrizione NORD

Gallo Gianluca Straface Pasqualina Blandi Antonella Chiappetta Piercarlo De Caprio Antonio Impieri Francesca Morrone Angela Russo Antonio Santoianni Elisabetta

Circoscrizione CENTRO

Talerico Antonello Aiello Elisabetta Fera Maria Ylenia Ferrari Sergio Grandinetti Dionesi Antonella Pianura Maria Grazia Polimeni Marco Russo Saverio

Circoscrizione SUD

Cirillo Salvatore Giannetta Domenico Anghelone Serena Biasi Rocco Scarcella Concetta Parisi Virginia Zimbalatti Antonino

Lista OCCHIUTO PRESIDENTE

Circoscrizione NORD

Caputo Pierluigi Succurro Rosaria Bufano Franceschina Guido Marisa Fiammetta Minò Cataldo Salimbeni Mattia Vano Giuseppina Ventimiglia Vincenzo Vetere Ugo

Circoscrizione CENTRO

Comito Michele Ionà Emanuele Gaetano Salvatore Capellupo Filippo Antonio Fiamingo Antonia Lombardo Rosina Molinaro Maria Santacroce Frank Mario

Circoscrizione SUD

Giacomo Crinò Ieracitano Fortunata Luccisano Chiara Micheli Eulalia Parrello Antonino Sainato Raffaele Zampogna Giuseppe

Lista FORZA AZZURRI

Circoscrizione NORD

De Luca Umberto Iannotta Gregorio Greco Francesca Laurito Felicità Bernardo Francesco De Marco Leonardo Carlucci Daniela Nardi Massimo Gatto Luisa

Circoscrizione CENTRO

Afflitto Francesco Mascaro Salvatore Caddeo Carla Crapella Patrizia De Pinto Cosimo De Vita Giuseppe Mungo Antonio Staropoli Giuseppina

Circoscrizione SUD