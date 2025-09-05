Regionali: i candidati della Lega nella circoscrizione Sud

Sono sette i candidati della Lega nella circoscrizione elettorale Sud per la provincia di Reggio Calabria.

Confermati i due consiglieri uscenti della Lega Giuseppe Gelardi, che sarà capolista, già capogruppo del partito in Consiglio regionale, e Giuseppe Mattiani. Insieme a loro, ci saranno anche Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio, Armando Neri, Francesco Sarica e Anna Maria Stanganelli. La lista è stata depositata questo pomeriggio e sarà presentata, insieme alle altre due, lunedì mattina in una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il Segretario federale della Lega Matteo Salvini e il vice Segretario e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon