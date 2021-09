Regionali, i big 5Stelle in Calabria: Di Maio a Reggio, il 21 e 22 Conte in tour

Come anticipato nei giorni scorsi, l’ex presidente del Consiglio e attuale leader del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Calabria martedì e mercoledì 21 e 22 settembre a supporto dei candidati consiglieri alla Regione nonché dell’aspirante presidente per la coalizione di centrosinistra Amalia Bruni. La sua visita in Calabria segue di pochi giorni quella del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Reggio Calabria. Conte farà tappa in diverse città della regione, i suoi incontri si terranno all’aperto, tra la gente, nel corso di passeggiate nei centri urbani, alla ricerca del confronto vis-à-vis, consapevole com’è che il calabrese, per dirla con Corrado Alvaro, “vuole essere parlato”.

Questo il programma delle dieci tappe con orari e luoghi definitivi (salvo cambiamenti dell’ultimo minuto).

Martedì 21 settembre, Conte, proveniente dalla Puglia farà tappa a Corigliano Rossano per un incontro con i cittadini e una passeggiata su viale dei Normanni, nell’area urbana di Rossano. L’arrivo è previsto per le 9,50 con uno “speech” programmato per le 10,20.

La seconda tappa lo vedrà impegnato a Cirò Marina nei pressi di piazza Diaz intorno alle 12,30, dove incontrerà i candidati, gli attivisti e i cittadini.

Alle 15 Conte sarà impegnato a Crotone. Nella città pitagorica l’appuntamento con i cittadini è in piazza Marinai d’Italia.

A Catanzaro, città che l’ex premier conosce bene, l’incontro è programmato per le 17 in piazza Matteotti.

Il primo giorno del tour di Conte in Calabria si concluderà a Cosenza in piazza XI settembre alle 19,30. Qui incontrerà la candidata sindaco sostenuta dal Movimento 5 Stelle Bianca Rende, i candidati consiglieri regionali e comunali pentastellati e i cittadini.

Mercoledì 22 settembre il leader del Movimento farà tappa a Vibo Valentia. L’appuntamento è su corso Vittorio Emanuele III all’altezza del punto d’incontro del Movimento 5 stelle per le 9,45.

Il secondo appuntamento di giornata è previsto al porto di Gioia Tauro, per le 11,30, dove incontrerà i vertici dell’Autorità di sistema portuale e successivamente i lavoratori e i cittadini al gate d’ingresso dello scalo.

Il tour procederà verso sud in direzione Reggio Calabria con appuntamento a piazza De Nava per le 13,30.

Da Reggio risalirà la costa fino ad arrivare a Locri. Qui terrà un incontro con i magistrati in tribunale e successivamente intorno alle 15,45 con i cittadini in piazza Dei Martiri.

La due giorni calabrese di Conte terminerà a Lamezia Terme con una passeggiata su corso Nicotera programmata per le 18.