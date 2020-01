Regionali, Giorgetti (Lega) si libera delle finzioni: “Della Calabria non interessa niente a nessuno”

“I sondaggi li hanno in mano tutti, è chiaro che il centrodestra in Calabria sia in vantaggio”. Giancarlo Giorgetti, l’uomo forte della Lega di cui ricopre l’incarico di vicesegretario federale, intervistato durante “Effetto Giorno”, trasmissione condotta da Alessio Maurizi, su Radio 24, è tornato su quanto dichiarato nel corso della trasmissione televisiva “Otto e Mezzo” su La7 quando si era così espresso: “Della Calabria non interessa niente a nessuno”. Nell’occasione aveva sottolineato che “il significato politico dell’Emilia Romagna è diverso da quello della Calabria”. “Tutti gli occhi – ha evidenziato l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio – sono puntati sull’Emilia Romagna, dire il contrario sarebbe falso”.