Regionali, Domenica sera evento sui giovani con Luigi de Magistris al chiosco PlayRC a Reggio Calabria

Stasera alle 21,00 saremo al Chiosco PlayRC in via Marina a Reggio Calabria (di fronte il lido Pepy’s) per un dialogo assieme al candidato presidente della Regione Calabria, Luigi de Magistris.



“Come Giovani sulla Strada – riferisce un comunicato – ci siamo impegnati sin dalla nostra nascita a portare all’attenzione delle generazioni più giovani, le problematiche che non ci consentono di costruire il nostro futuro, ma soprattutto il nostro presente, nella nostra terra. Abbiamo osservato come la nostra generazione, vittima delle due più grandi crisi economiche e finanziarie della storia recente (quella del 2008 prima e quella del COVID-19 ora), abbia sviluppato radicali critiche alla società nella quale viviamo, elaborando proposte e soluzioni troppo spesso inascoltate.

Assistiamo allo sfacelo della nostra classe politica locale, notando come il distacco con le giovani generazioni sia sempre più evidente e marcato. È chiaro come la classe dirigente abbia tutto l’interesse a mantenere i giovani distanti dalla politica, consci dell’altissimo potenziale rivoluzionario e di cambiamento che possiamo portare nella nostra terra. Il rischio di perdere il proprio privilegio, è troppo alto. Lə giovani non vogliono più essere utilizzatə come ‘maschere’ da indossare durante la campagna elettorale, per essere subito dopo gettate via, ma riteniamo sia necessario questi possano entrare attivamente nel processo decisionale dell’amministrazione della nostra regione”.

“Riscontriamo – è opinione dei ‘Giovani sulla Strada’ – come il candidato a presidente da noi sostenuto, Luigi de Magistris, sia l’unico ad aver dimostrato di voler realmente operare in questa direzione e noi, non possiamo che esserne felici. Riteniamo che l’occasione di fare la storia della nostra terra sia dietro l’angolo e di questo, ne parleremo stasera assieme a tutte e tutti i giovani (e non solo) che vorranno contribuire a questo necessario cambiamento”.