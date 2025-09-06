Regionali: depositata la lista della Lega nella circoscrizione Nord

Depositata la lista della Lega nella circoscrizione elettorale Nord per la provincia di Cosenza a supporto di Roberto Occhiuto presidente.

Nove i candidati, con capolista Katya Gentile, consigliere regionale della Lega uscente. Il partito di Matteo Salvini si presenta con donne e uomini già esponenti delle istituzioni e con esperienza amministrativa, come il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco, il presidente del Consiglio di Paola Emira Ciodaro e Antonio Belmonte, già consigliere comunale di Cosenza, Marianna Ardillo, dirigente medico ed esperta del settore sanitario, gli imprenditori Santo Capalbo, con esperienza nel mondo agricolo, e Michele Covello, l’imprenditrice e operatrice culturale Maria Annunziata De Marco e il dirigente di Agenzia delle Entrate Giovanni Schiavelli.