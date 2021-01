Regionali, demA esulta: “De Magistris rappresenta il cambiamento radicale che molti calabresi stanno aspettando da anni”

“Dopo le tante interlocuzioni delle ultime settimane è arrivata la risposta che attendevamo, Luigi De Magistris – esulta demA Calabria – ha confermato il proprio impegno personale a correre come candidato Presidente nelle prossime elezioni regionali di primavera.

Una risposta che ci riempie di speranza e che incarna quello che molti calabresi stanno aspettando da anni: un cambiamento radicale che possa permeare la politica di valori e di buone pratiche e possa spazzare via completamente le logiche di sistema affaristiche e paramafiose che incrostano la Regione Calabria da tanto, troppo tempo. Scenderemo in campo al fianco di De Magistris perché siamo convinti che possa innescarsi un percorso virtuoso cui possano aderire quei tanti, troppi cittadini calabresi che ormai hanno perso la fiducia nella politica e nelle istituzioni”. “Una rivoluzione di popolo, come è stata definita, capace di riportare nella gente – è convinzione dei membri calabresi di demA – quell’entusiasmo necessario a disarmare il sistema e a chiudere, si spera definitivamente, l’era del saccheggio sistematico della Calabria da parte delle vecchie classi dirigenti. Da oggi parte un cammino fatto di dialogo con i territori, con le forze sane, con tutti coloro che vogliono il cambiamento, anzi lo pretendono. Senza incertezze né tentennamenti demA Calabria lavorerà per costruire la vera alternativa in questa regione insieme a Luigi De Magistris e insieme a tutti coloro che crederanno nella rivoluzione, l’unica possibile in questa terra devastata da decenni di malapolitica”.