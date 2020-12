Regionali, dalla Calabria resistente e solidale un appello per un “vero cambiamento”

Di seguito un appello sottoscritto da numerosi firmatari appartenenti a varie realtà sociali e politiche.

Votare a San Valentino non significa fare il bene della Calabria ma, al contrario, è un favore a quel sistema di potere che, anche al riparo della barriera antidemocratica dell’8% di sbarramento, non ha bisogno di fare campagna elettorale. In tale contesto, rinviare le elezioni significa voler favorire una reale partecipazione democratica alla prossima tornata elettorale.

Come persone impegnate, cittadini ed attivisti di diverse realtà sociali e politiche calabresi, dopo alcuni confronti tenutisi nei giorni scorsi nelle piazze per la sanità pubblica e ‘da remoto’, causa Covid, intendiamo lanciare questo accorato allarme.

Confronti, dicevamo, chiaramente spinti dalle prossime Regionali ma caratterizzati dalla forte preoccupazione che la radicale richiesta di cambiamento, diritti e dignità, manifestatasi appunto in diverse piazze calabresi, possa perdersi nella consueta retorica della campagna elettorale, dove a promettere rivoluzioni e cambiamenti risolutivi sono quasi sempre gli emissari di quegli stessi gruppi di potere che, dopo aver prodotto questa situazione, ci sguazzano pure beatamente. Cambiano, a volte, le facce ma difficilmente cambiano i burattinai ed il grumo di interessi tutelati.

Per tutti noi c’è la necessità, quindi, che in questa campagna elettorale entrino concetti semplici, ma inderogabili.

Basta con l’eterno sversamento di fondi pubblici a favore della sanità privata: la domanda di salute dei calabresi non può che passare dal rilancio dalla sanità pubblica, dalla riapertura dei presidi chiusi, dall’assunzione di personale e dal ritorno ad un sistema sanitario nazionale pubblico e gratuito.

Basta con il privato e non solo in sanità: acqua, rifiuti, trasporti, tutti i servizi essenziali per i cittadini non possono sottostare alle leggi del mercato, ma devono garantire il soddisfacimento dei bisogni dei calabresi.

Basta con lo sfruttamento legalizzato: migliaia e migliaia di calabresi, precari a vita, mantengono in piedi svariati enti pubblici, senza poter immaginare alcun tipo di futuro, senza diritti, senza avere la dignità di poter essere considerati lavoratori.

Basta con il saccheggio e la devastazione dei nostri territori: la vera grande opera per la Calabria è il contrasto del dissesto idrogeologico ed un piano strutturale per adeguarsi ai cambiamenti climatici, in modo da non dover vedere ad ogni pioggia le immagini delle nostre città allagate o, persino, a piangere altri morti.

Basta con le clientele e le regalie: siamo consapevoli che la democrazia ha dei costi, e quei costi non si possono e non si devono tagliare. Ma le strutture speciali, i portaborse, e l’infinita lista di consulenti vari non servono alla vita democratica della Calabria, ma solo ad alimentare sacche di consenso clientelare e favori, perciò vanno solo aboliti.

La particolare situazione che stiamo attraversando, tra emergenza Covid da una parte e il crescente disagio sociale dall’altra, non si può affrontare con accordi al ribasso e mediazioni a tavolino, ma impone la costruzione di un’alternativa seria, indisponibile ad alcun passo indietro nel cercare di dare risposte ai calabresi. Che, anche di fronte al dilagare della cappa dovuta all’intreccio tra criminalità organizzata, politica e massoneria, non hanno bisogno di repressione e meno democrazia, ma di interventi costanti di giustizia ed antimafia sociale.

Chi ha generato questo scempio, prodottosi sia con il centrodestra che con il centrosinistra, è l’inqualificabile classe dirigente di questa regione, l’unica a beneficiare dell’impossibilità di una vera campagna elettorale. Chiedere di votare il primo giorno utile, rispetto ai tempi fissati dal Governo, significa infischiarsene dell’agibilità democratica e della partecipazione dei cittadini.

Per questo, non possiamo né vogliamo arrenderci e facciamo appello a quanti hanno intenzione di costruire una reale alternativa, un movimento capace di abolire lo stato di cose presente, per trovare una sintesi comune e non abbandonare il destino della nostra terra in mano ai soliti predatori.

Inoltre, di fronte al pericolo rappresentato dal regionalismo differenziato, che il Governo sembra voler approvare con l’accordo trasversale di alcuni governatori del nord, bisogna con forza agire per impedire tale ulteriore atto di divisione del Paese e di discriminazione del meridione.

Per tutto ciò, siamo impegnati a costruire le condizioni, a fianco e con i cittadini ed i soggetti attivi in questa regione, affinché siano rappresentati nel consesso regionale, in contrapposizione ai potentati politici, valori e convinzioni ispirati dalla solidarietà, dall’accoglienza, dai diritti e dalla giustizia sociale.

