Regionali, costituito a Sorianello un comitato a sostegno della candidatura di Marco Martino

Il giovane sindaco di Capistrano, Marco Martino. continua la sua corsa verso le elezioni regionali del 26 gennaio.

I suoi incontri si stanno svolgendo in tutti i Comuni della provincia vibonese. A Sorianello Calabro un folto gruppo di giovani, capeggiato dall’architetto Bruno Ciconte, ha deciso di dare inizio all’ascesa del giovane sindaco di Capistrano, costituendo un comitato a supporto. Lo stesso Ciconte, già amministratore comunale a Sorianello, annuncia che il percorso non si fermerà con le sottoscrizioni da parte di coloro i quali hanno già aderito perché nuove adesioni sono già all’orizzonte. Entrano da subito in squadra oltre al medesimo architetto: Carmela Pullella, Gaetano Ciconte Gaetano, Gessica Vetrò, Andrea Müller, Gianluca Ciconte, Martina Ciconte, Nicola Caglioti, Francesco Barilaro. Ciconte intende contribuire in questo modo ad un grande risultato per Marco Martino che da tempo sogna di conquistare uno scranno a Palazzo Campanella.