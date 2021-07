Regionali, Coraggio Italia pronta a scendere in campo con il suo simbolo a sostegno di Occhiuto

“Coraggio Italia è pronta a scendere in campo per le Regionali della Calabria con il suo simbolo a sostegno del candidato di centrodestra, l’azzurro Roberto Occhiuto”. Interpellato dall’Adnkronos il senatore Gaetano Quagliariello, tra i ‘soci fondatori’ del nuovo movimento politico lanciato da Luigi Brugnano e Giovanni Toti, conferma l’indiscrezione di queste ore.



”Noi vogliamo che ‘Coraggio Italia’ – dice l’ex ministro e leader di ‘Idea-Cambiamo’- sia presente in Calabria e sia la vera novità di questa tornata regionale, sia per i suoi contenuti che per la composizione delle sue liste. Noi – spiega – puntiamo a presentare delle liste con il simbolo del partito. Stiamo verificando in questi giorni la fattibilità del progetto. Si tratta di tre circoscrizioni elettorali: Cosenza, quella centrale formata da Catanzaro Crotone e Vibo, e Reggio Calabria”.

Se Giorgia Meloni dovesse correre da sola in Calabria ‘Coraggio Italia’ farà parte di una lista del centrodestra di governo con Fi e Lega? ”Io penso che non ci sarà uno strappo con la Meloni”, taglia corto Quagliariello che aggiunge: ”e, comunque, noi di ‘Coraggio Italia’ siamo il centrodestra liberale e moderato”.