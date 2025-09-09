Regionali, Calabrò schierata con Tridico: “In Calabria servono coraggio, partecipazione e responsabilità collettiva”

“In Calabria servono coraggio, partecipazione e responsabilità collettiva. A che serve avere le mani pulite, se si tengono in tasca?” Con queste parole, Irene Calabrò – già assessore alle Finanze del Comune di Reggio Calabria – lancia un appello forte e chiaro in vista delle elezioni regionali, annunciando il suo pieno sostegno alla candidatura di Pasquale Tridico, candidato unitario alla presidenza della Regione Calabria.

“Dal confronto con Tridico – ha dichiarato Calabrò – ho potuto apprezzare una visione politica chiara, coraggiosa, fondata sul riformismo e sulla giustizia sociale, sul lavoro dignitoso, sulla trasparenza amministrativa e su un modello di sviluppo che metta al centro le persone, i loro bisogni e non gli interessi personali.”

La scelta di rimanere in Calabria e contribuire attivamente alla crescita della propria terra è, per Irene Calabrò, una responsabilità civica oltre che personale: “Chi, come me, ha deciso di restare, ha il dovere di schierarsi accanto a chi propone un progetto serio e strutturato per la rinascita della nostra regione.”

Rivendica con orgoglio un percorso “fatto di scelte libere, condivise e coerenti, frutto di una profonda riflessione e di un impegno costante sul territorio”. “Ho scelto – ammette la candidata al Consiglio regionale – percorsi di crescita che mi hanno messa a contatto con le difficoltà più profonde della nostra terra, ma anche con le sue straordinarie risorse umane e professionali. Donne e uomini che ogni giorno, con dedizione e sacrificio, costruiscono la reputazione della Calabria dentro e fuori i suoi confini.”

Il messaggio che lancia è anche un invito a non arrendersi, a non voltarsi dall’altra parte, ma a continuare a camminare anche quando il percorso è difficile: “Chi cammina inciampa, ma si rialza. Non cambia strada, anche se è impervia, e continua con convinzione, forte della bontà delle proprie azioni, della lealtà e della coerenza.”

Protagonista di una stagione amministrativa reggina durante la quale ha gestito il Piano di riequilibrio finanziario, Irene Calabrò crede: “In una Regione capace di cambiare davvero, con al centro le persone, non gli interessi di pochi. Insieme a chi non si arrende e sceglie di restare, possiamo costruire il futuro. Con Pasquale Tridico Presidente, per una nuova visione della Calabria.”