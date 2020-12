Regionali, anche Fratelli d’Italia spinge per non rinviare il voto a causa della pandemia

“La Calabria, considerata la situazione di emergenza sanitaria ed economica, ha più che mai bisogno di un Governo nel pieno delle sue funzioni e legittimato dal consenso popolare. Fratelli d’Italia ha sempre ribadito, in tutte le sedi di confronto, la necessità di tornare al voto il

prima possibile, ovvero il prossimo 14 febbraio, nella finestra indicata dal Governo per garantire lo svolgimento in piena sicurezza della tornata elettorale”. E’ quanto si afferma in una nota del Coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Calabria.



“A Fratelli d’Italia interessa assicurare al più presto – è detto nella nota – un Governo forte ed efficiente alla Calabria, non individuare una data più o meno confacente agli interessi dei partiti o dei singoli candidati. Riteniamo, inoltre, necessario che le valutazioni sulla eventualità di rinviare le elezioni alla luce della situazione epidemiologica, non vengano delegate al Comitato tecnico scientifico nominato dal presidente Conte, ma vengano discusse dal Parlamento, tenendo conto delle indicazioni dei tecnici e della Regione Calabria”.