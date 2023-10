Reghion, grande attesa per la prima al “PalaColor” con il Catania Volley

Dopo aver espugnato Patti con una bellissima rimonta frutto di una prestazione maiuscola al cospetto di un avversario ostico e attrezzato per la categoria, la Volley Reghion ritroverà l’affetto del proprio pubblico nel match della seconda giornata di campionato. Anche quest’anno si giocherà al “PalaColor”, palazzetto che bene ha portato ai colori biancoblu nel corso della passata stagione, quando la salvezza è arrivata anche grazie al calore ricevuto dal tifo reggino.

Questo sabato a Pellaro arriverà il Catania Volley, sconfitto tra le proprie mura dal San Lucido 3-0 nell’incontro d’esordio. Si daranno battaglia quindi due formazioni dai morali opposti, con le padrone di casa vogliose di ripetere quanto successo dal terzo set in poi a Patti e con le ospiti speranzose di togliere lo zero dalla classifica. Cesare Pellegrino ritroverà la Surace, assente una settimana fa, mentre la Burduja sta facendo progressi verso la condizione ottimale. Si giocherà a partire dalle ore 19.00. Ufficiali di gara Eleonora Morabito e Sebastiano Rizzotto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.