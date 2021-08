Reggio senz’acqua, La Strada scuote l’Amministrazione comunale: alle 19 manifestazione a Piazza Italia

“Stanche e stanchi di vedere la nostra città versare in queste pessime e inaccettabili condizioni, a causa di un’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, peraltro sorda – è la stoccata che arriva dai componenti de La Strada – alle istanze della cittadinanza. Siamo sommersi dai rifiuti, senz’acqua, patiamo l’assenza di una programmazione a partire dai servizi essenziali. Mai come ora è necessario scuotere chi dall’alto non ascolta le richieste che provengono dalle strade, dalle case, dalla città. Oggi 23 agosto alle 19.00 ci incontreremo a Piazza Italia per ricordare a chi amministra che il suo primo interesse è rendere conto alle cittadine e ai cittadini, e non ai soliti pochi”.

“Abbiamo chiamato questa iniziativa ‘Il cammino dell’acqua’ per segnalare prima di tutto – spiegano gli organizzatori – l’assenza di questo bene essenziale, un cammino che da qualche parte, per inefficienza e mancanza di programmazione, si ferma!”