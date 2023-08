Reggio senz’acqua, Angela Marcianò non si ferma allo sgomento: “Ho chiesto espressamente che Castore lavori a fianco del Responsabile per l’idrico”

“L’acqua è vita”, tuona Angela Marcianò che, non tappandosi le orecchie per evitare di sentire le urla di disperazione e rabbia di una città vergognosamente privata del bene più prezioso e primario, rivela: “Sento quotidianamente ed ad ogni ora del giorno concittadini che vivono senza una goccia di acqua nei rubinetti ed è la richiesta che mi provoca più sgomento e un senso di impotenza terribile.



Dopo un confronto lungo, faticoso e a tratti molto acceso in Commissione consiliare, stamattina (una volta accertatami di talune situazioni) ho chiesto espressamente che la società Castore si renda disponibile a lavorare a fianco (trasferendo un certo numero di dipendenti presso il Cedir) del Responsabile per l’idrico in seno al settore Lavori pubblici”.

“È necessario – incalza il consigliere comunale di opposizione in seno al Consiglio comunale di Reggio Calabria – che la regia sia unica, sia per la programmazione, sia per la manutenzione che per le operazioni di gestione dell’emergenza (ad esempio il servizio dell’autobotte).

Il settore Lavori pubblici non può disconoscere le attività svolte da Castore e viceversa!

Questa prassi favorisce la pratica di scaricare sempre la responsabilità su altri.

L’Amministrazione si decida a lavorare in modo univoco, collaborativo e coerente, perché la situazione può, e deve, migliorare subito”.