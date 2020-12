Reggio, Ripepi eletto presidente della Commissione Vigilanza e Controllo

“Auguri di buon lavoro al consigliere comunale Massimo Ripepi,

nominato presidente della Commissione Vigilanza e Controllo”: queste

le parole di Denis Nesci, Commissario provinciale e cittadino di

‘Fratelli d’Italia’, per il quale si tratta del “giusto riconoscimento per

l’attività politica profusa in questi anni”. “Un organo di garanzia

affidato alle opposizioni che, con la figura di Ripepi, potrà

avvalersi – secondo il dirigente di FdI – di un presidente di alto profilo, considerato il suo lungo ed intenso percorso all’interno dell’ente comunale reggino” . “Ripepi, nelle vesti di consigliere comunale e consigliere

Metropolitano, sono certo – conclude la nota – saprà rappresentare al

meglio il nostro partito”.