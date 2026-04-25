Reggio Protagonista deposita la lista: “32 candidati specchio reale della società reggina”

Simone Veronese, coordinatore della lista civica Reggio Protagonista, rende noto che è stata ufficialmente depositata la lista dei candidati al Consiglio comunale di Reggio Calabria.

“Ieri sera abbiamo completato il deposito della lista composta da 32 candidati, uomini e donne che rappresentano la parte migliore della città: professionisti, giovani, lavoratori e cittadini impegnati da anni nelle battaglie per Reggio Calabria. Una lista vera, civica, costruita dal basso e al fianco dei cittadini”.

“La nostra è una scelta chiara – prosegue Veronese –: siamo una lista civica all’interno della coalizione di centrodestra, a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco, con l’obiettivo di voltare pagina e rilanciare Reggio Calabria”.

“Questa lista – sottolinea Veronese – è lo specchio reale della società reggina.

Abbiamo candidati che provengono dal mondo dell’associazionismo, del volontariato, del lavoro e dell’impegno civico e sociale, persone che in questi anni hanno dimostrato concretamente di esserci”.

“È particolarmente significativa la presenza del mondo della scuola: per la prima volta una lista civica rappresenta in modo così ampio tutte le figure professionali del settore scolastico, dai docenti al personale ATA, segno di una attenzione concreta verso uno dei pilastri della comunità. All’interno della lista troviamo anche ex dirigenti della Polizia di Stato, rappresentanti del mondo sindacale, figure con esperienza negli enti locali, giovani imprenditori, oltre a tanti cittadini che hanno fatto del volontariato e dell’impegno sociale una missione quotidiana. Importante anche il contributo del mondo della Democrazia Cristiana, con una presenza qualificata guidata da Giuseppe Pinto e Paolo Ferrara, che rafforza ulteriormente il progetto civico di Reggio Protagonista”.

I candidati della lista Reggio Protagonista:

Annunziato Azzarà (detto Nuccio), Maurizio Albanese, Maria Antonina Calabrò, Domenico Caracciolo (detto Mimmo), Attilio Caravelli, Erminio Cianciolo, Domenico Cutrupi, Antonino Cuzzola, Giovanni Di Bella, Manila Falduto, Vincenza Gaeta (detta Enza), Giuseppe Garozzo, Anthony Gullì, Valentina La Cava, Gaetano Laboccetta, Liudmyla Maksymenko (detta Mila), Gianluca Mangiola, Ilenia Martino, Sabrina Martorano, Marcella Mazzuca, Alfredo Morace, Annamaria Musolino, Giovanni Nicolò, Giuseppe Pinto, Stefania Pirrello, Consolato Porcino, Antonino Pietro Romeo, Concettina Siciliano (detta Titty), Elisa Lucrezia Sottilaro, Gianluigi Triolo (detto Gigi), Antonio Tripodi, Carmen Zoccali.

“Reggio Protagonista non nasce oggi – conclude Veronese – ma è il risultato di anni di battaglie concrete per i diritti dei cittadini: dall’acqua ai rifiuti, dalle strade alla sicurezza. Oggi questa esperienza entra nelle istituzioni con una squadra forte, credibile e determinata. Chiediamo ai cittadini di sostenerci il 24 e 25 maggio, barrando il simbolo di Reggio Protagonista e scrivendo il nome dei nostri candidati. Con Francesco Cannizzaro sindaco, per una città finalmente protagonista”.