Reggio, nasce lo Sportello di consulenza gratuita per l’ascolto e la gestione di situazioni di conflitto e di dipendenza

Nasce lo sportello di consulenza gratuita per l’ascolto e la gestione di situazioni di conflitto e di dipendenza. L’organismo di mediazione Ismed e il CE.RE.SO – Centro Reggino di Solidarietà uniscono le forze per far fronte alle situazioni di disagio che il periodo di distanziamento dovuto all’emergenza COVID-19 ha causato.

Lo sportello avviato in collaborazione con l’assessore al Welfare e politiche della famiglia Demetrio Delfino, è rivolto a tutti i cittadini, le famiglie, i giovani, i commercianti e gli imprenditori che a causa delle misure restrittive si trovano a dovere gestire un conflitto in ambito familiare, con il proprio gruppo di coetanei o nell’ambito della propria attività imprenditoriale. L’emergenza sanitaria che ha, di fatto, costretto alla convivenza forzata, limitato le attività personali e rallentato quelle imprenditoriali, ha generato o acuito conflitti e ha spinto verso forme di dipendenze. Alla luce di questo quadro, in ossequio alle disposizioni sanitarie, verrà svolta la consulenza in prima istanza mediante uno sportello telefonico e telematico. A gestire le chiamate saranno i mediatori, gestori del conflitto e consulenti dell’ADRMedLab di Ismed e gli operatori del Ce.Re.So. che si impegnano gratuitamente con le loro specifiche professionalità e strumenti logistici, a gestire le situazioni di crisi, tensione e dipendenza venutesi a creare a causa dell’emergenza COVID-19 replicando un modello sociale vincente con lo scopo di migliorare la vita e i servizi della collettività nel suo complesso per valorizzare le capacità della persona, in particolar modo delle fasce deboli, e delle realtà economiche cittadine promuovendo attraverso la gestione e la prevenzione dei problemi relazionali e legali la maturazione dei valori della consapevolezza, della responsabilità e dell’autonomia nei potenziali utenti. Il servizio partirà lunedì 14 dicembre. Il numero dedicato è 3496709190 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30.