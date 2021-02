Reggio, l’assessore Delfino esulta: “Finalmente pubblicate le graduatorie dei bonus affitti”

“Finalmente – esulta Demetrio Delfino, assessore alle Politiche sociali ed alla Famiglia del Comune di Reggio Calabria – è stato possibile pubblicare le graduatorie dei cosiddetti bonus affitti, una misura che va ad implementare quelle messe in campo per arginare l’emergenza economica e sociale dell’ultimo periodo.

Il finanziamento, stanziato grazie ai fondi Pon Metro Città metropolitana di Reggio Calabria – asse 3, servizi per l’inclusione sociale, progetto 3.1.1.a – intervento 3.1.1.1.a.4, ha prodotto due graduatorie provvisorie: una relativa all’anno 2017 e l’altra relativa al 2018. Sono 119 nuclei familiari ammessi per il 2017 e 131 per il 2018″. “Come Amministrazione comunale – ammette il rappresentante della Giunta Falcomatà – siamo soddisfatti di aver potuto finalmente pubblicare queste graduatorie viste le difficoltà dovute al Covid 19 che hanno causato ritardi e slittamenti. L’emergenza purtroppo non è finita ed è per questo che i contributi affitti che riguardano 2 annualità assumono un importante rilevanza a livello economico e sociale aggiungendosi alle altre misure fin qui erogate. Un ringraziamento va ai settori, Welfare e Finanze ed ai dipendenti Hermes che hanno contribuito alla pubblicazione”. Per chi volesse visionare le Graduatorie provvisorie sono già pubblicate all’Albo Pretorio on-line al n. 762 e sul sito del Comune www.reggiocal.it

Sul sito è presente anche l’elenco degli esclusi con relative motivazioni. Gli eventuali ricorsi dovranno essere inviati entro il 5 marzo alla PEC del Settore servizi_sociali@pec.reggiocal.it , secondo quanto indicato nell’Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 4443 del 31.12.2019″