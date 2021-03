Reggio, in Commissione il progetto per riqualificare il parco archeologico della Collina degli Angeli: il commento di Iatì

Questa mattina, ai lavori della VII Commissione consiliare “Istruzione, formazione e lavoro.

Cultura e sport. Politiche sociali. Tempo libero”, ha partecipato il sociologo Fulvio D’Ascola,

che ha esposto il progetto di marketing culturale e del territorio per la riqualificazione

del parco archeologico della Collina degli Angeli, soffermandosi, particolare, sul parco delle Mura

Ellenistiche, sulla scalinata Cappuccinelli conosciuta come “Cento scalini” e sul parco

archeologico del Trabocchetto”.



“Una visione di ampia progettualità – l’ha definita Filomena Iatì, consigliere comunale di ‘Per Reggio Città Metropolitana – per restituire importanza sociale alla dimensione culturale

delle arti, per la condivisione di educazione civica ed ambientale e per la riproposizione dei

pilastri educativi dello sport, della chiesa e della scuola nella dimensione della prossimità”.

“Questi siti – ricorda l’avvocato reggino – erano già stati attenzionati da me in occasione di un sopralluogo in campagna elettorale in sinergia con il dottor D’Ascola. Questi esempi di cittadinanza attiva rappresentano un

esempio concreto di azione propositiva e qualificata della nostra opposizione, nell’ottica del

bene comune”.