Reggio ha sete, La Strada torchia l’Amministrazione Falcomatà: “Conosce il problema da anni, ma non sa nemmeno programmare “

“Reggio ha sete, tanta sete” e La Strada non molla la presa persistendo, senza soluzione di continuità, a mantenere alta l’attenzione su una situazione drammatica che ha fatto piombare nell’angoscia l’intera città ad esclusione di sindaco, assessori e consiglieri comunali della maggioranza di centrosinistra.



“Per la cittadinanza la situazione idrica – mette il dito nella piaga il Movimento che nell’Aula consiliare è rappresentato da Saverio Pazzano – appare in peggioramento. Intere aree della città restano senz’acqua da giorni. A quanto ci risulta nessuna comunicazione formale arriva dal Governo della città, per il quale forse il problema non esiste.

Abbiamo già detto come sia del 23 giugno la comunicazione data da SoRiCal di decremento della portata idrica dal Tuccio. Abbiamo già detto di come ad oggi possiamo disporre di una sola autobotte con un unico autista e di come sia fondamentale poter disporre immediatamente di altre autobotti con relativi autisti, per quanto riferire questo nel 2021 in una città che dovrebbe essere europea possa apparire mortificante. Abbiamo già detto di come si renda necessario e urgente un gruppo di controllo per gli usi illeciti dell’acqua. Abbiamo già detto di come sia necessario e urgente un ‘piano orario di erogazione dell’acqua’ per aree della città, in modo da garantire un’equa informazione a tutta la cittadinanza. Abbiamo detto di come a tal fine si debba tenere un registro delle manovre effettuate giornalmente per l’erogazione dell’acqua”.

“Abbiamo detto cose che – sollecitano i componenti de La Strada – riteniamo semplici e, con l’eccezione dell’autobotte, praticamente a costo zero o a costi ridotti. Vorremmo che questa smettesse di essere la città dell’arbitrio, della casualità, del ‘me la vedo io, telefono io…’.

Nel precedente mandato l’Amministrazione Comunale aveva istituito ‘un tavolo intersettoriale permanente con la funzione di cabina di regia per affrontare l’emergenza idrica soprattutto durante il periodo estivo’.

Interessante, per quanto esplicitato sul sito ufficiale della Città di Reggio Calabria (http://www.comune.reggio-calabria.it/on-line/Home/Notizie/articolo109443.html) , come il Comune avesse:

fissato l’obiettivo di ‘potenziamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico’. Siamo sicuri?

‘già programmato un approvvigionamento ulteriore di autobotti e di personale per la distribuzione idrica per far fronte alle situazioni di maggiore criticità’ . Dove sono?

Quindi il problema era conosciuto da diversi anni. Se per forza di cose dopo 7 anni non si può dire difetti l’esperienza, di certo continua a difettare la programmazione. Questa sì permanentemente, altro che ‘cabina di regia’.

“Continuiamo a chiedere – pressa con insistenza La Strada – che si corra urgentemente ai ripari”.