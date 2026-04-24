Reggio Futura, presentati i 32 candidati. Scopelliti: “Lista con tradizione e storia”

Si è svolta all’interno della segreteria di Reggio Futura, in via Tripepi 89 a Reggio Calabria, la presentazione dei trentadue candidati del movimento di centrodestra per il Consiglio Comunale, in vista della tornata elettorale del 24 e 25 maggio.



Oltre al capolista Mariano Barbalace, in ordine alfabetico sono stati inseriti Daniela Aliquò, Bruno Bagnato, Franco Barillà, Rocco Basile, Mariateresa Battaglia, Giuseppe Branca, Antonino Caratozzolo, Valentina Caravello, Luigi Catalano, Marialuisa Curatola, Antonino De Girolamo, Saveria (detta Serenella) Fraschini, Antonella Girasole, Filomena (detta Mena) Iatì, Nicola Maria Ilacqua, Massimo Labate, Saverio Laganà, Francesco Mandaglio, Gaetano Massara, Maristella Milone, Nadia Nicolò, Giovanni Palermo, Marco Parisi, Rosa Ricciardi, Daniele Romeo, Giovanni Sanfilippo, Sabrina Sorbo, Donatella Sicari, Vincenzo Surace, Margherita Tripodi e Mariella Vizzari.

“Siamo i primi nel centrodestra ad aver depositato la lista in Comune – ha evidenziato Italo Palmara, presidente di Reggio Futura – Volevamo una lista forte qualitativamente, per dare prova di come manteniamo le promesse”.

Il capolista Mariano Barbalace ha svelato un retroscena, legato alla sua candidatura con Reggio Futura: “Sono stato contattato da Anassilaos e invitato a ricevere il premio San Giorgio dell’associazione. Poi lo scorso weekend ricevo una telefonata nella quale mi viene comunicato che, in virtù della mia sopraggiunta candidatura con Reggio Futura, non mi sarebbe più stato conferito il premio. Questa città mi ha adottato, sono innamorato di Reggio Calabria”.

Peppe Scopelliti, anima di Reggio Futura, ha sottolineato come il pediatra Barbalace abbia curato oltre 16.000 bambini prima di chiosare sulla presentazione della lista: “Partiamo da un elemento caratterizzante: Reggio Futura è una lista vincente. Nel 2014, è risultata la prima di tutto il centrodestra. Ha una tradizione ed una storia. Non ho mai fatto una lista, perché ero candidato e c’era un gruppo dirigente che se ne occupava. Questa volta, mi sono cimentato in prima persona. Abbiamo presentato due progetti per la città: uno sull’occupazione e uno sull’edilizia. Scelte strategiche che abbiamo messo in campo”.