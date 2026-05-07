Reggio Futura in piazza con il progetto “1.000 occupati – Nessuno escluso”

Reggio Futura sarà presente sul Corso Garibaldi, davanti al tapis roulant, con uno stand informativo dedicato al progetto “1.000 occupati – Nessuno escluso”, iniziativa pensata per illustrare ai cittadini proposte e opportunità concrete per il lavoro e lo sviluppo della città.

Lo stand sarà attivo:

Venerdì 8 maggio dalle ore 17 alle 20;

Sabato 9 maggio dalle ore 17 alle 20;

Domenica 10 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20.

Nel corso delle giornate, candidati e rappresentanti di Reggio Futura incontreranno cittadini, giovani, famiglie e lavoratori per presentare nel dettaglio il progetto e confrontarsi sulle priorità occupazionali e sociali di Reggio Calabria.

“1.000 occupati – Nessuno escluso” rappresenta uno degli impegni centrali del programma di Reggio Futura a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro