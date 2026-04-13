Reggio Futura, il candidato a sindaco Cannizzaro parla da leader: “Scopelliti mi ha sempre incoraggiato”

L’inaugurazione della segreteria di Reggio Futura ha animato la domenica pomeriggio del centro di Reggio Calabria. Il Deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra, ha tagliato il nastro assieme ad Italo Palmara, presidente del movimento politico, ed a Peppe Scopelliti che per Reggio Futura è più di un ispiratore. Presenti centinaia di amici e sostenitori.

Toni molto decisi, già quelli usati dall’avvocato Palmara: “Con Reggio Futura ci siamo sempre battuti per il bene della città. Abbiamo messo in campo una squadra di persone stimate, gente preparata. Già nelle scorse settimane abbiamo presentato un progetto in Confindustria, presto daremo notizia di altre iniziative – evidenzia il presidente di Reggio Futura – La città ha perso 16.000 abitanti ed è agli ultimi posti per qualità della vita. Nel 2012 i giornali si erano scagliati contro il centrodestra, accusando di aver portato Reggio Calabria ad un passo dal dissesto. In realtà, la Giunta Falcomatà ha ereditato un Bilancio con 87 milioni di disavanzo. Oggi, senza che gran parte della stampa ne faccia menzione, il centrosinistra è arrivato a 191 milioni di disavanzo”.

Cannizzaro è rimasto stupito dalla massiccia presenza di cittadini in via Tripepi: “So quanto state lavorando bene alla formazione della lista – ha dichiarato il deputato, rivolgendosi a Scopelliti e Palmara – Sono emozionato al pensiero di indossare la fascia di Primo Cittadino, si sta generando un entusiasmo contagioso. I cittadini non vedono l’ora di spazzare via 12 anni di centrosinistra. Dobbiamo arricchire ancora di più il programma già presentato come Forza Italia, so che Reggio Futura sta elaborando delle idee che accoglieremo con piacere. Scopelliti mi ha sempre incoraggiato, evidenziando come io abbia parlato poco ad una parte della destra a Reggio Calabria – entra nello specifico Cannizzaro – Il mondo scopellitiano è una cosa bellissima: risultati, qualità e visione. Mi diverto quando alcuni giornalisti di sinistra, cercano di aizzare con ricostruzioni fantasiose. Come se io e Scopelliti fossimo in competizione. Noi abbiamo un solo avversario: Battaglia, con tutta la coalizione di centrosinistra. Che spazzeremo via. Ritrovo amiche ed amici che sono stati accanto a Scopelliti, nelle difficoltà. Uomo con competenza, dedizione e schiena dritta. Andiamo a vincere”.

Nel ringraziare Cannizzaro, il già sindaco Scopelliti ha ribadito la visione di Reggio Futura: “Siamo una lista forte. Grazie al lavoro del presidente Italo Palmara. Un ringraziamento particolare a Franco Sarica, che in queste ore sta definendo una candidatura di prestigio. Speriamo, con il supporto di Ciccio Cannizzaro, di avere Sarica in Consiglio regionale. I nostri candidati vogliono dare alla città una visione, un sogno, perché questa città ha smesso di sognare. Abbiamo presentato un progetto sull’occupazione, perché le persone di età compresa tra i 19 ed i 35 anni sono fuggite. Sabato 18 aprile presenteremo una nuova iniziativa, legata al risparmio energetico e all’edilizia, che può diventare un progetto pilota anche a livello nazionale. Ho spiegato più volte perché non scendo in campo in prima persona: ho già dato. Ma c’è un’idea. Dopo otto anni in cui abbiamo servito questa città, realizzando tante cose importanti, dobbiamo continuare a servire Reggio. Non soltanto in prima persona. Ma a fianco di una lista di professionisti, per dare forza e vigore ad una squadra che dovrete sostenere fino all’ultimo giorno”.