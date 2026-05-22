Reggio città di mare: una visione ambiziosa per il rilancio tra Bandiera Blu, porto turistico e hub crocieristico

Si è svolto, nella prestigiosa cornice di Villa Genoese Zerbi, l’incontro pubblico “Reggio Città di Mare: dal Porto alla bandiera blu”, promosso da Riccardo Latella, candidato al Consiglio Comunale nella lista di Fratelli d’Italia.

Al centro del dibattito, moderato e arricchito da diversi interventi tecnici di grande spessore – tra i quali si è distinto quello dell’avvocato Francesco Rizzo dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto –, sono state presentate le proposte per il rilancio strutturale del waterfront cittadino. Dopo i saluti di Mario Russo, commissario di Gioventù Nazionale per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, sono seguite le testimonianze degli imprenditori Antonio Palermiti, Stefano Pizzi e Francesco Mazzitelli, i quali, con i loro interventi, hanno offerto spunti di riflessione per i successivi contributi istituzionali. Di rilievo sono stati gli interventi degli avvocati Monica Falcomatà e Tonino Curatola, così come le parole del consigliere regionale Daniela Iiriti e dell’assessore Giovanni Calabrese, che hanno illustrato il ruolo strategico della Giunta Occhiuto in questa cruciale sfida per il futuro di Reggio Calabria.

Il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, Francesco Cannizzaro, Deputato di Forza Italia, ha rivendicato con forza l’avvio dei lavori per la riqualificazione del porto e dell’intero waterfront reggino (da Pellaro a Catona), sbloccati grazie ai fondi ottenuti tramite emendamenti mirati da lui firmati in Parlamento. Cannizzaro ha tracciato una visione ambiziosa per lo scalo cittadino, sottolineando come il Porto di Reggio Calabria debba finalmente aprirsi al grande mercato internazionale delle navi da crociera. L’obiettivo strategico è inserire la città nelle rotte delle principali compagnie crocieristiche del Mediterraneo, trasformando l’arrivo dei turisti in un volano economico per il commercio e le attività locali. A dimostrazione della concretezza del progetto, sono già stati stanziati i primi 2 milioni di euro, destinati specificamente alla messa in sicurezza delle banchine, al dragaggio dei fondali e all’adeguamento delle infrastrutture portuali necessarie per accogliere i giganti del mare.

Riccardo Latella ha unito le varie professionalità in una visione strategica che coniuga innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse naturali. Durante il confronto sono emersi due pilastri fondamentali:

• Il Porto di Reggio Calabria: ripensato non più solo come mero snodo infrastrutturale, ma come vero e proprio motore economico, capace di attrarre il turismo da diporto, valorizzare i trasporti marittimi e integrarsi finalmente con il tessuto urbano e commerciale della città.

• L’obiettivo Bandiera Blu: un percorso programmatico di riqualificazione ambientale dei litorali, che spazia dal potenziamento del sistema di depurazione delle acque fino alla completa balneabilità delle coste, con lo scopo di inserire Reggio Calabria nei circuiti turistici d’eccellenza e ottenere l’ambito riconoscimento internazionale.

“Reggio Calabria non ha bisogno di semplici proclami – ha affermato Riccardo Latella – , ma di affrontare i temi concreti. Oggi si è discusso di un argomento che sta a cuore a tutta la cittadinanza: il mare. Esso rappresenta la nostra risorsa più preziosa e l’unica vera chiave per il riscatto economico della città”, ha dichiarato Riccardo Latella a margine dell’incontro. “L’evento di ieri a Villa Zerbi ha dimostrato che vi è una forte volontà di confrontarsi su progetti reali. Parlare di Porto e di Bandiera Blu significa smettere di gestire le emergenze e iniziare finalmente a pianificare lo sviluppo turistico e occupazionale che i reggini aspettano da anni. Abbiamo tracciato, insieme a imprenditori di primissimo piano, le linee guida di quella che vorremmo fosse la Reggio dei prossimi anni”, ha concluso il candidato consigliere comunale.

