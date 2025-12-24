Reggio Calabria, pistola nascosta nella cassetta delle lettere: arrestato con droga e munizioni

Nel corso di un mirato servizio di monitoraggio nel tessuto urbano, i Carabinieri hanno fermato un uomo trovato in possesso di circa 250 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi termosaldate e pronta per la distribuzione, oltre a una prima somma di 1.300 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.



L’intervento si è poi esteso all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno rinvenuto tre bilancini di precisione e materiale specifico per il confezionamento della sostanza stupefacente. Particolarmente significativo è stato il ritrovamento di una pistola calibro 9×19 abilmente occultata nella cassetta delle lettere, insieme a 121 cartucce dello stesso calibro. Nella camera da letto, infine, sono stati recuperati ulteriori 12.000 euro in contanti.