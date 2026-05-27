Reggio Calabria, Minasi: “Dolore immenso per la scomparsa della piccola Eva. Vicinanza profonda alla famiglia”

«La tragica e prematura scomparsa della piccola Eva Santisi ha gettato l’intera comunità di Reggio Calabria in uno stato di shock e in un dolore immenso, di fronte al quale è difficile trovare le parole adatte. In un momento così drammatico e devastante, desidero esprimere il mio più sincero e profondo cordoglio, unendomi all’abbraccio e alla vicinanza di tutta la cittadinanza nei confronti della famiglia di Eva, colpita da una perdita incolmabile».

Lo dichiara in una nota la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi.

«Quando si spegne una vita così giovane, è l’intera città a sentirsi ferita nel profondo e privata di un pezzo del proprio futuro. Domani, in occasione dei funerali al Duomo, Reggio si stringerà idealmente e fisicamente attorno ai genitori e ai cari della bambina, condividendo il loro silenzio e il loro straziante dolore», continua la senatrice.

«Voglio inoltre rivolgere un ringraziamento al neo-sindaco Francesco Cannizzaro per la sensibilità dimostrata nel chiedere e ottenere il rinvio della sua proclamazione ufficiale. Di fronte a una tragedia di questa portata, la scelta istituzionale di fare un passo indietro e posticipare un momento di festa rappresenta un gesto di rispetto per il lutto che ha colpito la famiglia Santisi e la nostra comunità.

La politica deve essere innanzitutto umana, empatica e vicina ai propri cittadini soprattutto nei momenti di più acuta sofferenza. Alla famiglia di Eva va il mio pensiero più commosso e la mia preghiera», conclude Minasi.