Reggio Calabria capitale europea del basket in carrozzina: dal 23 al 26 aprile le Final 8 di EuroCup 2

IWBF Europe EuroCup 2 Finals sbarca a Reggio Calabria. Dal 23 al 26 aprile la città dello Stretto ospiterà le Final 8 di EuroCup 2, uno degli appuntamenti più importanti del panorama continentale del basket in carrozzina.

A fare gli onori di casa sarà la Reggio Calabria BIC, che non solo parteciperà alla competizione ma avrà anche il prestigioso ruolo di società host dell’evento, portando per la prima volta in riva allo Stretto le finali di Eurocup, dopo aver ospitato per due anni consecutivi la fase di qualificazione id Eurocup 3.

Alla fase finale prenderanno parte otto delle migliori squadre del continente: oltre alla formazione reggina ci saranno gli italiani di Asinara Waves Porto Torres, gli spagnoli di ADM Econy Gran Canaria e BSR Valladolid, i tedeschi di Köln 99ers e Hannover United, gli inglesi dei London Titans e i francesi di Elan Chalon.

Quattro giorni di grande basket internazionale che vedranno le squadre contendersi il trofeo europeo in una Final 8 dal livello tecnico altissimo, con club provenienti da alcuni dei campionati più competitivi d’Europa.

Per la Reggio BIC sarà anche un’occasione storica: giocare davanti al proprio pubblico una fase finale europea, dopo il secondo posto dello scorso anno, rappresenta un traguardo importante per la società, che negli ultimi anni si è affermata come una delle realtà più solide del movimento paralimpico italiano.

L’evento porterà inoltre in città atleti, staff e appassionati da tutta Europa, trasformando Reggio Calabria in un punto di riferimento internazionale per lo sport paralimpico, con un impatto significativo anche dal punto di vista sportivo, sociale e turistico.

La Final 8 di EuroCup 2 promette dunque spettacolo e grande basket, con la Reggio BIC pronta a difendere i colori della città e dell’Italia davanti al proprio pubblico.