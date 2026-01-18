Reggio Calabria, a Spazio Open l’incontro con Mimmo Nunnari

Sarà Spazio Open, in via Filippini e in cima al tapis roulant, a Reggio Calabria, ad ospitare, alle ore 17,30 di martedì 20 gennaio, l’incontro con l’autore.

Aldo Maria Morace e Tonino Perna dialogheranno con Mimmo Nunnari, autore di Democristiani (Pellegrini Editore, 292 pagine, 2024) e Guerra e amore nell’Italia di Mussolini (Rubbettino, 180 pagine, 2023).



Nunnari, giornalista e scrittore, narra di nascite partitiche e di lacrime agrodolci in tempo bellico, racconta il cammino dello scudocrociato e spalanca una porta sulla lontananza imposta ai cuori innamorati da scelte azzardate o scellerate.

A Morace e Perna, invece, toccherà legger fra le righe dei due volumi, stimolando riflessioni utili, di certo, anche all’oggi, di Reggio, della Calabria, dell’Italico Stivale.