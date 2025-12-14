Reggio BiC, vittoria convincente contro Treviso: biancoamaranto in corsa per le Final Four

La Reggio Bic conquista una vittoria fondamentale contro la PDM Treviso, imponendosi con il punteggio finale di 76-56 e rilanciando con forza le proprie ambizioni in ottica qualificazione alle Final Four di Coppa Italia. Un successo pesante, maturato al termine di una gara intensa e combattuta per oltre due quarti, prima dello strappo decisivo dei reggini.

Buona la cornice di pubblico al palazzetto, arricchita anche dalla presenza della scolaresca della scuola Falcomatà–Archi, che ha sostenuto con entusiasmo la formazione di casa.

L’avvio del match è favorevole alla Reggio Bic, che apre le marcature con il capitano Sripirom e piazza subito un parziale di 6-0 grazie a due canestri del bomber carioca Clemente, costringendo Treviso al primo timeout.

Al rientro, i veneti trovano i primi punti della gara, ma i reggini continuano a mantenere il controllo nonostante qualche difficoltà offensiva e alcune decisioni arbitrali contestate. Il primo periodo si chiude sul 12-8 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo quarto Treviso rientra con decisione, trovando una tripla immediata di Pelizari e rimanendo a contatto grazie ai rimbalzi offensivi e a una maggiore concretezza sotto canestro.

La Reggio Bic, gravata dai falli, fatica a esprimere il proprio gioco, ma riesce con astuzia a mandare in panchina per falli il totem veneto Favretto, guadagnando spazio sotto le plance. Approfittando del bonus, i ragazzi di coach Cugliandro trovano un nuovo allungo e vanno all’intervallo lungo sul 36-32.

Il terzo periodo segna la svolta della gara. Treviso prova a dettare il ritmo, ma la Reggio Bic risponde con carattere e intensità, trovando il break decisivo anche grazie a un fallo antisportivo subito da Trabuchet.

I biancoamaranto alzano i giri del motore, volano sul +15 e mettono in seria difficoltà gli ospiti, costretti al timeout. Il parziale si chiude sul 59-46, con i reggini ormai padroni del campo.

Nell’ultimo quarto la Reggio Bicc amministra con autorità il vantaggio. Treviso, complice la situazione falli e le rotazioni ridotte, non riesce più a rientrare in partita. A tre minuti dalla sirena il divario tocca le venti lunghezze, suggellando una prova corale di grande spessore, impreziosita dalla prestazione sontuosa di Clemente, top scorer dell’incontro. Il match si chiude sul definitivo 76-56, tra gli applausi del pubblico di casa.

Una vittoria preziosa per la Reggio Bic, che continua il proprio percorso di crescita e guarda con fiducia al prosieguo del campionato, pur consapevole che il cammino verso le Final Four è ancora lungo e ricco di insidie.

Tabellini

Reggio Bic:

Rukavisnikovs 10, Castro 2, Conde, Marcondes 33, D’Anna, Bundzins, Trabuchet 8, Šimonek 6, Messina 4, Sripirom 13

All. Cugliandro

PDM Treviso:

Tosatto 3, Al Omairi 4, Feltrin, De Miranda 18, Da Silva Pelizari 17, Slapnicar 9, Favretto 5

All. Castellucci

Parziali: 12-8, 24-24, 23-14, 17-10

Arbitri: Barbagallo e Fontanella