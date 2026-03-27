Reggio Bic, trasferta delicata a Treviso

Si torna in campo sabato alle 14:30 per la Reggio Bic, attesa da una trasferta tutt’altro che semplice in terra veneta contro il Pdm Treviso. Una sfida che si preannuncia insidiosa per i ragazzi di coach Cugliandro, chiamati a mantenere alta la concentrazione in una fase decisiva della stagione.

Il Pdm Treviso, infatti, rappresenta un avversario da prendere con le pinze.

Prima della pausa, la formazione veneta ha dimostrato tutto il proprio valore imponendosi sul forte Santo Stefano, un risultato che conferma la qualità e la pericolosità del roster trevigiano. Servirà dunque una prestazione attenta e determinata per portare a casa un risultato positivo.

Per la Reggio Bic si apre un rush finale di regular season particolarmente intenso. Ogni partita avrà un peso specifico importante e sarà fondamentale trovare continuità per chiudere al meglio il campionato. La trasferta di Treviso rappresenta un banco di prova significativo per testare ambizioni e tenuta mentale della squadra.

Durante le due settimane di pausa, il gruppo ha lavorato con grande impegno, preparando nel dettaglio la sfida di sabato senza però perdere di vista un altro importante obiettivo stagionale: le finali di EuroCup 2, in programma dal 24 al 26 aprile a Reggio Calabria. Un appuntamento prestigioso che la società vuole affrontare nelle migliori condizioni possibili.

Tra campionato ed Europa, la Reggio Bic è pronta ad affrontare settimane decisive. A Treviso servirà una prova di maturità per continuare a inseguire i propri obiettivi.