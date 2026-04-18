Reggio Bic, stop contro Cantù ma a testa altissima

Si chiude con una sconfitta, ma tra gli applausi, la regular season della Reggio Bic, superata 50-69 dalla Briantea Cantù, campione d’Italia in carica, nell’ultima giornata del campionato di Serie A Fipic. Un ko che non cancella quanto di buono fatto dai reggini, protagonisti di una gara intensa e combattuta per lunghi tratti, giocata con orgoglio e determinazione contro una delle squadre più forti del panorama nazionale.

Il match si apre con i primi punti degli ospiti, con Carossino che firma il +4 per Cantù. La risposta della Reggio Bic non tarda ad arrivare: Rukavisnikovs mette a segno la tripla del -1, rompendo il ghiaccio per i padroni di casa. Dopo una fase caratterizzata da errori su entrambi i fronti, è Clemente a salire in cattedra, riportando i suoi a contatto. Coach Cugliandro chiama timeout sul -3 per riordinare le idee, e al rientro è ancora Clemente protagonista: prima il -1, poi la tripla del sorpasso sul +2. Cantù reagisce con De Maggi, che ristabilisce la parità. Il primo quarto si chiude sul 12-12, dopo un finale concitato e spettacolare.

Nel secondo periodo Carossino riporta avanti i lombardi, ma capitan Sripirom risponde con un canestro allo scadere dei 24 secondi che vale il nuovo pareggio. Cantù alza l’intensità difensiva, trovando il +4 e costringendo Reggio a rincorrere. Sripirom prova a tenere i suoi in partita, ma la pressione dei campioni d’Italia si fa sentire, insieme a qualche decisione arbitrale contestata. Il quarto fallo di Clemente complica i piani di coach Cugliandro, e Cantù ne approfitta per allungare fino al +10. Una tripla dello stesso Clemente riporta Reggio a -5, ma il secondo quarto si chiude sul 25-31 in favore degli ospiti.

Alla ripresa del gioco, la Reggio Bic prova a restare agganciata, riuscendo anche a ridurre il gap fino al -4. Tuttavia, l’esperienza della Briantea emerge nei momenti chiave, permettendo agli ospiti di mantenere il controllo del match. Il terzo periodo resta combattuto e si chiude sul 39-46.

Nell’ultimo quarto i reggini tentano l’ultimo assalto, arrivando fino al -4, ma Cantù risponde prontamente con Carossino, ristabilendo le distanze. Clemente prova a riaccendere le speranze con una tripla, ma nel finale la Briantea allunga definitivamente, toccando anche il +15 a tre minuti dalla sirena. Il match si chiude sul 50-69.

Nonostante la sconfitta, la Reggio Bic conclude il proprio campionato con un positivo sesto posto e una salvezza conquistata con tranquillità, centrando gli obiettivi stagionali. Ora l’attenzione si sposta sulle Finali di Eurocup 2, in programma proprio a Reggio Calabria dal 24 al 26 aprile, dove la formazione di coach Cugliandro proverà a essere protagonista davanti al proprio pubblico.

Tabellini

Reggio Bic: Rukavisnikovs 6, Castro, Marcondes 21, Bundzins, Trabuchet, Šimonek 4, Messina, Sripirom 19.

All. Cugliandro

Briantea Cantù: Poggenwisch 4, Gabas 6, Patzwald, Tomaselli, Pralle Moller 7, Berdun 10, Carossino 25, De Deus Ramos, De Maggi 10.

All. Gomez

Parziali: 12-12, 13-19, 14-15, 11-23.