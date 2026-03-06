Reggio BIC, sabato trasferta insidiosa in Veneto: sfida al Vicenza per riprendere la marcia

Dopo la battuta d’arresto contro Porto Torres, la Reggio BIC è pronta a rimettersi subito in viaggio. Sabato i biancoamaranto saranno impegnati in Veneto per affrontare la neopromossa Vicenza, in una gara che si preannuncia tutt’altro che semplice.

La formazione guidata da coach Antonio Cugliandro è chiamata a reagire dopo l’ultimo stop contro i sardi, con l’obiettivo di ritrovare ritmo e punti preziosi in classifica.

La squadra calabrese sa bene che il match contro Vicenza nasconde diverse insidie: i padroni di casa, infatti, cercheranno di sfruttare il fattore campo per conquistare punti fondamentali in chiave salvezza.

Dal canto suo, la Reggio BIC proverà a imporre il proprio gioco e a riprendere il cammino interrotto nell’ultima giornata. Nella gara di andata, infatti, i reggini si erano imposti con autorità, conducendo la partita fin dalle prime battute e gestendo il vantaggio fino alla sirena finale.

Il match di ritorno si disputerà sabato alle ore 16 al Palabaracca di Vicenza, dove i biancoamaranto daranno il massimo nel primo dei due impegni consecutivi lontano da casa. La settimana successiva, infatti, la squadra sarà nuovamente in trasferta per affrontare Treviso, in un altro appuntamento importante per il prosieguo della stagione.

Per la Reggio BIC si apre dunque una fase cruciale del campionato: due trasferte ravvicinate che diranno molto sul percorso della squadra e sulla capacità del gruppo di reagire con determinazione dopo la recente sconfitta. L’obiettivo è chiaro: tornare a casa con punti pesanti e piazzarsi al meglio in classifica.