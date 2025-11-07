Reggio Bic, sabato trasferta insidiosa a Bergamo: obiettivo riscatto dopo lo stop all’esordio

Dopo il debutto amaro tra le mura amiche, la Reggio Bic è pronta a rimettersi in marcia. Sabato i ragazzi di coach Antonio Cugliandro affronteranno in trasferta la SBS Bergamo, nella prima gara esterna del campionato di Serie A di basket in carrozzina. Una sfida che si preannuncia insidiosa, ma allo stesso tempo carica di motivazioni per il gruppo reggino.

La sconfitta all’esordio contro il Santo Stefano Macerata, formazione tra le più attrezzate del campionato, ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma anche tanta voglia di riscatto. Il tecnico Cugliandro ha lavorato in settimana per migliorare la fase difensiva e aumentare l’intensità nei momenti chiave del match, aspetto decisivo in partite equilibrate come quella che si attende a Bergamo.

“La trasferta è impegnativa, ma andremo con tutte le intenzioni di vincere – ha dichiarato il nuovo innesto francese Enzo Trabuchet – sarà una gara tosta, ma proveremo in ogni modo a conquistare la prima vittoria del campionato.” Parole che sintetizzano il clima che si respira nello spogliatoio reggino: concentrazione, determinazione e grande fiducia nei propri mezzi.

La SBS Bergamo, dal canto suo, arriva all’appuntamento con entusiasmo e la spinta del pubblico di casa. La formazione lombarda ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, soprattutto nei minuti iniziali, dove spesso riesce a imporre ritmo e fisicità. Per questo motivo la Reggio Bic dovrà scendere in campo con la giusta aggressività e lucidità, cercando di gestire i momenti di pressione e colpire in contropiede.

Per i reggini, portare a casa i due punti avrebbe un valore importante non solo per la classifica, ma anche per il morale del gruppo e la fiducia nei propri automatismi di gioco. L’obiettivo stagionale resta quello di raggiungere una salvezza serena, ma coach Cugliandro e i suoi ragazzi sanno bene che ogni gara può rappresentare un trampolino per ambire a qualcosa in più.

La palla a due è fissata per sabato alle 15:30, e la Reggio Bic partirà già nella mattinata per affrontare al meglio la trasferta. In casa reggina c’è voglia di reagire, di dimostrare carattere e di conquistare la prima vittoria stagionale, magari gettando le basi per un campionato da protagonisti.