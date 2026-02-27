Reggio Bic, sabato contro Porto Torres sfida determinante in chiave playoff

Dopo l’importante vittoria in terra toscana contro Firenze, la Reggio Bic si prepara a tornare davanti al proprio pubblico. Sabato alle 14:30, tra le mura amiche del PalaCalafiore, i reggini affronteranno la formazione sarda del Porto Torres in una sfida che si preannuncia intensa e determinante in chiave play-off.

Il successo esterno ha dato nuova linfa alla classifica e al morale del gruppo, ma ora servirà continuità. Di fronte ci sarà un Porto Torres reduce dalla sconfitta nel derby contro la Dinamo Sassari, risultato che rende la compagine sarda ancora più motivata a riscattarsi.

Gli ospiti arriveranno in Calabria con l’obiettivo di strappare punti pesanti, mentre la Reggio Bic cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato.

Sarà dunque una gara ad alto tasso agonistico, con due squadre pronte a battagliare possesso dopo possesso. In palio non ci sono soltanto i due punti, ma una fetta importante di stagione.

La giornata di sabato, però, non sarà speciale soltanto per il parquet. La società calabrese celebrerà infatti il 10º anniversario dalla fondazione: dieci anni di attività, impegno e crescita costante, tra successi sportivi e un forte impatto sociale sul territorio. Un traguardo costruito con sacrificio, passione e dedizione.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale aperto a squadra, staff, tifosi e sostenitori per festeggiare insieme questo importante anniversario. Un’occasione per celebrare il passato, vivere il presente e guardare con entusiasmo al futuro.