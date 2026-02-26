Reggio Bic, preziosa vittoria contro Firenze: colpo esterno da grande squadra

Ancora una vittoria lontano da casa per la Reggio Bic, che espugna il parquet delle

Volpi Rosse Firenze con il punteggio di 62-70 e conquista due punti pesantissimi in chiave classifica. Una gara intensa, combattuta e a tratti nervosa, che ha visto i reggini imporsi grazie a carattere, difesa e alle giocate decisive dei suoi uomini chiave.

Partenza sprint Reggio

Le marcature si aprono con il bomber Clemente Juninho, subito protagonista anche a rimbalzo per innescare l’azione che porta capitan Sripirom in lunetta (1/2). I toscani faticano a trovare la via del canestro e la Reggio Bic ne approfitta con un parziale di 9-0 che costringe coach Riva al timeout.

Firenze si sblocca, reagisce e ricuce fino al -3, obbligando stavolta coach Antonio Cugliandro a fermare il gioco. Il primo quarto si trasforma in un botta e risposta continuo, ma un super Juninho – in versione realizzatore e assistman – riporta i suoi sul +9. I padroni di casa accorciano nel finale, ma al 10’ il tabellone dice 15-21 per i calabresi.

Firenze ribalta, Reggio resta agganciata

Nel secondo periodo i toscani alzano ritmo e intensità. Con un buon fraseggio offensivo si riportano fino al -2, costringendo ancora la Reggio Bic al timeout. Firenze trova il pareggio approfittando di una palla persa di Sripirom, ma è ancora Juninho a rimettere avanti i suoi dopo un rimbalzo offensivo.

La tripla di Da Silva Ferreira vale il massimo vantaggio interno (+5), mentre i reggini devono fare i conti con i problemi di falli, in particolare quelli di Sripirom (3) sostituito precauzionalmente da Šimonek. Firenze accelera fino al +7, sfruttando la situazione falli avversaria. La difesa press della Reggio Bic produce buoni frutti, ma all’intervallo lungo i padroni di casa conducono 43-38 (parziale 28-17).

Terzo quarto di carattere

Al rientro è ancora Juninho ad aprire le danze, seguito da Sripirom che firma il -1. Iragorri risponde con una tripla pesante, ma Juninho replica con un canestro più fallo (senza concretizzare il libero aggiuntivo). Sripirom impatta sul 46-46, poi una palla persa dei fiorentini dalla rimessa genera il timeout interno.

La Reggio Bic torna padrona del campo: difesa solida, recuperi e contropiedi valgono il +5 nonostante i quattro falli di Rukavisnikovs. Il clima si fa teso, con un fallo tecnico alla panchina toscana. Al 30’ i reggini sono di nuovo avanti sul 50-57 (parziale 7-19).

Finale da squadra matura

L’ultimo quarto si apre con un 5-0 firmato Anderson Ferreira che riporta Firenze a contatto. La partita diventa maschia, tesa, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza della posta in palio.

Reggio deve gestire la situazione falli (Sripirom e Rukavisnikovs a quota 4), mentre Firenze si riavvicina fino al -1. Il quinto fallo di Oujedid pesa sull’economia del match, e il successivo 0/2 di Trabuchet dalla lunetta tiene viva la contesa.

Ma proprio il transalpino si riscatta con un parziale personale di 7-0 che spinge i calabresi sul +7. Juninho mette il sigillo con il canestro del +9 che vale il suo 30° punto personale. Nei minuti finali la Reggio Bic conquista due rimbalzi offensivi fondamentali e gestisce i 24”, amministrando il vantaggio fino al definitivo 62-70.

Due punti d’oro per la Reggio Bic, che ora tornerà tra le mura amiche sabato alle 14:30 contro Porto Torres. Un appuntamento speciale: sabato 28 il club festeggerà anche i 10 anni di attività, un traguardo importante che questa vittoria rende ancora più significativo.

Tabellini

Reggio Bic

Rukavisnikovs 3, Castro, Marcondes 30, Bundzins, Trabuchet 21, Šimonek 4, Messina, Sripirom 12.

All. Cugliandro

Volpi Rosse Firenze

Silva Ferreira 8, Iragorri 18, Da Silva 9, Papi, Marotta, Oujedid 15, Bauche 4, Veloce 8, Paukkeri, Innocenti.

All. Riva

Parziali: 15-21, 28-17, 7-19, 12-13