Reggio Bic, Juninho convocato in Nazionale

Grande soddisfazione in casa Reggio Bic per la nuova, prestigiosa convocazione in nazionale maggiore del Brasile del proprio atleta Juninho Clemente. Un riconoscimento importante che premia il lavoro, il talento e la costanza dell’esterno amaranto, protagonista assoluto anche nel campionato italiano.
Clemente, infatti, sta vivendo una stagione straordinaria, confermata dal titolo di attuale capocannoniere della Serie A FIPIC, risultato che lo consacra tra i migliori interpreti del basket in carrozzina a livello nazionale.
La chiamata della selezione verdeoro arriva in vista di un appuntamento di grande rilievo internazionale: il Campionato di qualificazione per i Campionati Mondiali, in programma dal 31 maggio al 12 giugno 2026 a Suphan Buri, in Thailandia. Una competizione fondamentale, che vedrà il Brasile impegnato nella corsa verso la rassegna iridata.
Per la Reggio Bic si tratta di un motivo di orgoglio, che conferma ancora una volta la qualità del proprio roster e la capacità della società di valorizzare atleti di livello internazionale. La convocazione di Clemente rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un riconoscimento per tutto l’ambiente amaranto, sempre più protagonista nel panorama del basket in carrozzina.
Adesso, per Juninho, si aprono le porte di una nuova sfida con la maglia della sua nazionale, con l’obiettivo di contribuire in maniera determinante al percorso del Brasile verso i prossimi Campionati Mondiali.