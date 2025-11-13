Reggio Bic, i primi due punti portano la firma di Ilaria D’Anna: “Punto di partenza per costruire la nostra identità”

Emozioni forti e cuore a mille per la Reggio Bic, che conquista i primi due punti stagionali grazie a un canestro allo scadere firmato da Ilaria D’Anna. Una gara al cardiopalma quella contro Bergamo, decisa soltanto negli ultimi istanti e capace di regalare al pubblico televisivo una vera e propria scarica di adrenalina.

“È stata una bellissima gara – racconta D’Anna – una partita tosta, intensa, dove bisognava lottare su ogni pallone e restare sempre concentrate. Il merito è di tutta la squadra: abbiamo saputo collaborare e nel terzo quarto si è visto chiaramente quanto stiamo crescendo come gruppo. Ognuno di noi proviene da territori diversi, con modi differenti di giocare, ma la gara di Bergamo credo sia stato il punto di partenza per costruire la nostra identità. Ci è servita per conoscerci meglio e capire su cosa dobbiamo ancora lavorare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissate”.

La vittoria in terra lombarda, arrivata sul filo del rasoio, ha ricordato le sfide più tirate dello scorso campionato, quelle da “tachicardia” che hanno reso celebre lo spirito combattivo della Reggio Bic. Ma non c’è tempo per rilassarsi: sabato al PalaCalafiore arriva la Sassari, che attualmente veleggia in alta classifica.

“Mi aspetto una gara bellissima e tosta – aggiunge Ilaria –. Noi non abbiamo fortuna, dobbiamo sempre guadagnarci tutto con il lavoro e con il sudore. Ma questo ci rende forti: vogliamo dimostrare che ce la possiamo fare, che siamo una buona squadra e che possiamo dire la nostra contro chiunque”.

Infine, un appello accorato al pubblico reggino: “Li aspettiamo numerosi sabato alle 19 al PalaCalafiore. È uno sport che vale la pena vedere, ti coinvolge e ti trasmette passione. Spero che la città risponda presente, perché il basket in carrozzina non è diverso dal basket tradizionale: è sport vero, emozione pura e inclusione. E noi abbiamo bisogno di sentire il calore della nostra gente sugli spalti”.

Con il cuore, la grinta e la voglia di stupire, la Reggio Bic è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua stagione.