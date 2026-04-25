Reggio BiC da sogno: battuto Valladolid, è ancora semifinale di Eurocup

La Reggio BiC scrive un’altra pagina straordinaria della propria storia sportiva, conquistando per il secondo anno consecutivo l’accesso tra le migliori quattro squadre d’Europa. I reggini superano il Valladolid con un netto 65-90 al termine di una gara dai due volti: avvio complicato, poi dominio assoluto.

L’inizio è tutto di marca spagnola. Valladolid parte forte, approfittando anche di alcune decisioni arbitrali controverse che caricano subito di falli Sripirom e Rukavisnikovs.

Gli ospiti prendono fiducia, arrivando fino al +10, mentre la Reggio BiC fatica a trovare ritmo offensivo e soffre a rimbalzo. Coach Antonio Cugliandro prova a scuotere i suoi con un timeout e inserendo forze fresche, mossa che si rivelerà decisiva.

La scintilla arriva con Juninho, autore di quattro punti consecutivi che sbloccano l’attacco reggino. Da lì, la squadra inizia a carburare, trascinata dalle giocate di Clemente e dalla leadership di Sripirom. Nel finale del primo quarto, un’azione corale conclusa da Šimonek con canestro e fallo riporta i padroni di casa a contatto: 19-17 per Valladolid.

Nel secondo periodo cambia completamente l’inerzia. Il pareggio arriva subito con Sripirom in contropiede, poi è un botta e risposta continuo. Clemente colpisce dalla lunga distanza, mentre Trabuchet firma il primo vantaggio reggino con un gioco da tre punti. Nonostante i problemi fisici del capitano, costretto a uscire per un guasto alla carrozzina e poi limitato dai falli, la Reggio BiC alza il livello difensivo e accelera in contropiede. Il Valladolid si blocca e segna solo dalla lunetta, mentre i calabresi allungano fino al +8. All’intervallo lungo il punteggio è 37-43.

La ripresa è un monologo reggino. La difesa pressing manda in crisi gli spagnoli, che accumulano palle perse e falli. L’asse Trabuchet-Clemente diventa devastante in contropiede, e il vantaggio cresce rapidamente fino al +21. Anche senza Sripirom, la Reggio BiC gioca una pallacanestro corale e spettacolare. Il terzo quarto si chiude sul 45-66, mettendo di fatto la partita in cassaforte.

L’ultimo periodo è pura gestione. La squadra di Cugliandro amministra il largo margine, continuando però a giocare con intensità e qualità, fino al definitivo 65-90.

Sugli scudi una prestazione collettiva di altissimo livello, impreziosita dalla tripla doppia di Trabuchet (25 punti, 10 rimbalzi, 17 assist) e dalla prova dominante di Clemente (37 punti e 10 rimbalzi). Fondamentale anche il contributo di Šimonek e Sripirom, nonostante le difficoltà.

La Reggio BiC vola così alla semifinale, confermando la propria élite nel basket in carrozzina continentale. Prossimo appuntamento già decisivo: questa sera alle 18:15 la sfida per conquistare la finale.

Tabellini

Reggio BiC: Rukavisnikovs 4, Castro, Marcondes 37, Bundzins, Trabuchet 25, Šimonek 13, Messina, Sripirom 13, Giglio 2, Yeager.

All. Cugliandro

Valladolid: Robles 8, Muller 6, Mendez, Perez 18, Garcia 12, Zudaire 9, Alessandrini 4, Van Brunsch 4, Brown 4.

All. Castro

Parziali: 19-17, 18-26, 8-23, 20-24.